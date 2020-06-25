​​​​​​​بيانات ووقفات احتجاجية تنديداً بمجازر الاحتلال التركي بحق المرأة

منبج- بيان مجلس المرأة

قرئ البيان بحضور عضوات المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها, من قبل الناطقة الرسمية لمجلس المرأة ابتسام عبد القادر، وجاء فيه:

"باسم مجلس المرأة في منبج وريفها وباسم كل امرأة حره قاومت وما زالت تقاوم الظلم والعدوان وأحرزت الإنجازات والانتصارات العظيمة عبر مسيرتها النضالية، فمنذ نجاح ثورة المرأة وتحقيق المكتسبات، لم تتوقف هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا، وكان هدفه الأساسي هو المرأة وضرب إرادتها، حيث قام بارتكاب أفظع الجرائم بحق النساء في عفرين وتل أبيض ورأس العين وشنكال، وهذا دليل على أن سياسة أردوغان لا تتوقف عن نهجها المُعادي للإنسانية.

إننا لم ننس ما قام به أردوغان ومرتزقته من الممارسات اللاأخلاقية من قتل وخطف وتهجير، وما يقوم به اليوم ليس بجديد إنما هو ردة فعل منه على خسارته وخيبة أمله في نجاح حربه.

وهذا الاعتداء الأخير على كوباني وقصفه لمنازل المدنيين الذي راح ضحيته الشهيدة زهرة بركل وأمينة ويسي وهبون ملا خليل، والذي ألحقته بجرائم أخرى في مدينة منبج بيد خفية غادرة قامت بتفجير إرهابي أسفر عن استشهاد الرفيقة زهية محمد بركل.

باسم نساء منبج ندين هذا الهجوم بحق المرأة، وندين الصمت العالمي للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، ونُعاهد شهيداتنا بأن دمهن لن يذهب سدىً وسنكمل مسيرتهن".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تُنادي بمقاومة المرأة.

بيان منظمات المجتمع المدني

أُلقي البيان من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد السائقين في مدينة منبج وريفها سهام حميدي، وجاء فيه: "مازالت الدولة التركية متبعة نهج القتل والتدمير والإرهاب والاحتلال في سياساتها للتغيير الديموغرافي لتحقيق حلمها العثماني، الذي بات يلوح بالفرار، على الرغم من كافة القوانين والأعراف الدولية والتعهدات لوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا.

الطائرة التركية المُسيّرة التي ضربت مناطق مأهولة بالسكان والتي كانت نتيجتها استشهاد ثلاثة نساء، بينهن زهرة بركل أمام صمت دولي رهيب، هذه العمليات الجبانة والغادرة للمحتلين وأعوانهم على أشراف شعبنا هدفها كسر إرادة المرأة الحرة وتأكيد لحقيقة الفاشية.

إننا في منظمات المجتمع المدني في منبج وريفها ندين ونستنكر هذا الإجرام بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة وخاصة المرأة الحرة من قبل الاحتلال المتناسي لأزماتها الداخلية، كما نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية والنسائية للخروج من صمتها، ونعاهد شعبنا بأننا سنزيد من تضامننا وتلاحمنا الوطني في عيشنا المشترك نحو تحرير كل شبر من أرض سوريا".

حلب

وفي حلب تجمع عشرات النساء من المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية أمام مكتب مجلس سوريا الديمقراطية للمشاركة في وقفة احتجاجية نظمتها مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي.

بدأت الوقفة بالوقوف دقيقة صمت تلاها قراءة بيانٍ من قبل مكتب المرأة بالعربية من قبل روشان محمد والإنكليزية من قبل نجلاء حمزة، ونص على ما يلي:

"باسم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطي ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تقوم به الدولة التركية من عدوان غاشم على أهلنا الآمنين في مناطق شمال وشرق سوريا، تركيا لم تكتفِ بأعمالها الإجرامية التي تطال البشر وخاصة المرأة من خلال الخطف والترهيب والتعذيب، حيث قامت طائرة مُسيّرة بالهجوم على قرية حلنج الواقعة شرقي كوباني وأسفر عن استشهاد ثلاثة نساء، ونؤكد على أن هذه الجريمة تعدّ حلقة من سلسلة الجرائم التي يقوم بها النظام الفاشي التركي.

تركيا بعملياتها المتتالية تحاول زرع الخوف بداخل كل امرأة هادفة إلى النهوض بالفكر الحر وكسر إرادة المرأة التي أثبتت جدارتها خلال السنوات الماضية، وأثبتت وجودها في كافة المجالات، ونهيب بشعبنا السوري ومن كافة المكونات والمرأة بشكل خاص من الجزيرة إلى حوران بالوقوف صفاً واحداً ضد الاحتلال التركي.

وانتهت الوقفة بترديد الشعارات التي تُحي مقاومة النساء.

كوباني

وفي كوباني نظمت النساء وقفة احتجاجية استنكرن فيها هجمات الاحتلال التركي على شنكال ومخيم مخمور ومناطق دفاع المشروع (مديا).

وحضر الوقفة، أهالي كوباني، الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية وعضواتها ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وبدأت الوقفة الاحتجاجية بدقيقة صمت، بعدها تحدثت روشن حاجم عضوة منسقية المرأة لإقليم الفرات، حيث ناشدت الشعب الكردي في باكور (جنوب كردستان) للوقوف ضد هجمات ومجازر الدولة التركية.

وختمت روشن حاجم حديثها بالقول "ستستمر مقاومتنا ضد هذه الهجمات".

الرقة

كما جاء في نص البيان الذي قرأه عضو إدارة منظمات المجتمع المدني في الرقة زهير الحسن:

"ندين ونستنكر الهجمات العدوانية المتكررة من قبل الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط كاملاً، والذي كان آخرها استهداف المدنيين في قرية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني، والذي أدى إلى استشهاد ثلاث نساء".

وأشار البيان إلى عقلية الدولة التركية في استهداف المرأة المناضلة "كما لاحظنا كيف أن الاحتلال التركي يستهدف المرأة بدءًا من المناضلات ساكينة ورفيقاتها في فرنسا وبعدها اعتقال ليلى كوفن، إلى أن وصل بها الحال إلى قصف ناشطات نسويات في حلنج, هذه الهجمات تبين لنا وللعالم أن الاحتلال التركي ضد إرادة المرأة الحرة في مناطق شمال شرق سوريا والشرق الأوسط كاملاً".

وطالب البيان "الأمم المتحدة وجميع مكاتب حقوق الإنسان والدول المعنية بالخروج عن صمتها إزاء هجمات وقصف الاحتلال التركي الذي يريد استعادة أمجاده وتمثيل سياسة الدولة العثمانية التي احتلت المنطقة 400 عام، والتي كانت سياستها القتل والنهب والسرقة".

ووجه البيان رسالة إلى الدول الراعية للتفاهمات مع الاحتلال التركي مثل روسيا وأمريكا أن تضع حدّا لهذه التجاوزات والضغط على تركيا للانسحاب من جميع الأراضي السورية والتوقف عن ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق السوريين.

(كروب/ س و)

ANHA