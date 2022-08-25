​​​​​​​بيانات تستنكر جرائم وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة وتطالب بمحاسبتها

استهدفت يوم أمس الأربعاء مسيّرة انتحارية تابعة لدولة الاحتلال التركي سوق ناحية تل رفعت، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وبهذا الصدد، أصدر مجلس عوائل الشهداء في حي الشيخ مقصود اليوم، بياناً، استنكر فيه هجمات الاحتلال التركي على ناحية تل رفعت، وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس روشان محمد، وذلك أمام مجلس عوائل الشهداء في القسم الغربي من الحي بحضور العشرات من عوائل الشهداء وزوجات الشهداء.

وأشار البيان في مستهله إلى أن ما شهدته ناحية تل رفعت بتاريخ 24 آب الجاري، من استهداف مسيّرة انتحارية والذي أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 6 آخرين بجروح من العوائل المهجرة من عفرين.

وأضاف إن هذا الهجوم "وصمة عار على جبين الإنسانية وفعل مدان في كل الشرائع والأديان والقوانين الإنسانية، فكيف يمكن قتل الأبرياء بدم بارد، هذا الفعل الشنيع تم بقرار من الإرهابي أردوغان الذي يضرب كل الأعراف الدولية والقوانين عرض الحائط غير مبالٍ بالحضارة والثقافة الإنسانية".

شدد البيان "ندين ونستنكر بشدة هذه الهجمات من خلال الطائرات المسيّرة على تل رفعت وشمال وشرق سوريا والمجزرة التي ارتكبت في تل رفعت والصمت الدولي حيالها".

في السياق، أصدر مؤتمر ستار في حلب بياناً قرئ من قبل عضوة مؤتمر ستار، رنكين إبراهيم أمام كومين الشهيدة شيلان كوباني في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، بحضور العشرات من النساء والرجال.

جاء في مستهله "ندين ونستنكر هجمات دولة الاحتلال التركي الوحشية على شمال وشرق سوريا وآخرها المجزرة التي ارتكبتها في ناحية تل رفعت، وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع صفقاتها السياسية والعسكرية واستمرارها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

أضاف البيان "دولة الاحتلال التركي ترتكب بالتعاون مع مرتزقتها سلسلة من الجرائم والمجازر أمام مرأى العالم، لذلك نحمّل كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والعالمية والنسوية باتخاذ قرارات لحماية الأهالي وتأمين الأمن والسلام في المناطق المستهدفة من قبل الدولة التركية الفاشية".

كوباني

بدورهم، أدان أطفال الشهداء في ناحية شيران بمقاطعة كوباني خلال بيان المجازر التي ترتكبها الدولة التركية الفاشية بحق الأطفال والمواطنين في شمال وشرق سوريا وقرئ البيان من قبل الطفل محمود علي ابن الشهيد محمد علي، في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني، بحضور الشعرات من أبناء وأخوات الشهداء.

وندد البيان بهجمات دولة الاحتلال التركي التي تزايدت في الفترة الأخيرة على شمال وشرق سوريا، دون التمييز بين صغير وكبير، وبين منزل ومركز تعليمي، بل بات الجميع في المنطقة مستهدفاً من قبل الدولة التركية الفاشية".

أكد البيان أن "هدف الهجوم على المراكز التعليمية بات واضحاً، فدولة الاحتلال تخشى تعلّمنا بلغتنا الأم، فتسعى بكل طاقتها إلى تخريب نظامنا التعليمي".

وشدد أبناء الشهداء أنهم لا يخشون هجمات الاحتلال التركي، بل سيستمرون في التعلم بلغتهم الأم.

منبج

بدورها، استنكرت الإدارة المدينة الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، في بيان، أدلته اليوم، جرائم الاحتلال التركي ضد أهالي المنطقة، وخاصة استهداف مسيّرة انتحارية لمركز ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء، أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بينهم ونساء وأطفال.

قرأ البيان الإداري في مكتب حماية الطفل عمر سعيد، بحضور أعضاء وعضوات المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وشيوخ ووجهاء العشائر، من أمام مبنى الإدارة وسط المدينة.

وقال البيان: "هناك جريمة جديدة كل يوم، ينفذها النظام التركي الفاشي ضد أهلنا وشعبنا في مناطق الإدارة الذاتية"، مبيّناً أنه يرتكب أبشع الجرائم.

أشار البيان إلى أن "مسلسل الانتهاكات بحق مناطقنا لم يتوقف، ابتداءً من قطع مياه نهر الفرات إلى استخدام القذائف والطائرات المسيّرة والقصف العشوائي على المناطق الآهلة".

وذكر أنه في يوم أمس الأربعاء ـ شنت دولة الاحتلال التركي هجوماً عدوانياً غاشماً على مدينة تل رفعت طال سوقاً شعبياً وسط المدينة، وأسفر عن سقوط عدد من شهداء والمصابين بينهم نساء وأطفال.

طالب البيان في ختامه، القوى والدول الضامنة وكافة المنظمات الدولية لردع هذه الجرائم المستمرة التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ، ومحاسبة مرتكبيها، معلناً رفضه القاطع للعدوان التركي الهمجي الذي يسعى للنيل من أهل وشعب المنطقة، مؤكداً أن أهالي المنطقة سيبقون صفاً واحداً حتى تحرير كامل أرضهم من براثن الإرهاب والاحتلال.

(كروب/ف)

ANHA