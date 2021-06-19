​​​​​​​بيانات رسمية تركية تكشف عن الفقر المتزايد في تركيا

وأظهرت بيانات رسمية أن 700 ألف شخص على الأقل انغمسوا في براثن الفقر واتسعت فجوة الدخل في تركيا العام الماضي، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية التي ابتليت بها البلاد منذ عام 2018، بحسب موقع المونيتور الأمريكي.

قد يتفاخر الرئيس رجب طيب أردوغان بالنمو الاقتصادي المستمر على الرغم من الوباء، لكن المسح السنوي لمعهد الإحصاء التركي حول الدخل وظروف المعيشة، والذي صدر في 15 حزيران، يوضح كيف تعمّق التفاوت الاقتصادي والفقر في البلاد العام الماضي.

أحد العوامل المهمة وراء اتساع الفجوات هو فشل أنقرة في الوفاء بواجبها الدستوري فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أثناء الوباء، والذي وجه ضربات شديدة للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​ في وقت كانت فيه الأزمة الاقتصادية في تركيا قد غذت بالفعل البطالة والتضخم.

وفقاً للمعهد الإحصائي، فإن 58.3٪ من مواطني تركيا مثقلون بالديون بخلاف تكاليف الرهن العقاري أو الإسكان، بينما وصف 18.8٪ المدفوعات بأنها "عبء ثقيل".

بينما كثفت العديد من الحكومات الإنفاق الاجتماعي على حساب العجز الأكبر في الميزانية والاقتراض، لم تقدم حكومة أردوغان سوى القليل من الدعم للفئات الأكثر تضرراً في المجتمع التركي، مما ساهم في تفاقم الفقر.

بلغ معدل الفقر المستمر- الذي يشير إلى النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في أسر كان دخلها أقل من عتبة الفقر في عام 2020 ولسنتين على الأقل من السنوات الثلاث السابقة - 13.7٪ بزيادة قدرها نقطة واحدة عن عام 2019.

(م ش)