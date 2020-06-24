​​​​​​​بيانات منفصلة تدعو المجتمع الدّوليّ إيقاف الانتهاكات التّركيّة وحماية شعوب سوريّة

توالت ردود الفعل الغاضبة في الشارع السوريّ وخاصّة في مناطق شمال وشرق سورية عقب العدوان التركي السافر والمجزرة التي ارتكبها أمس في قرية حلنج التابعة لكوباني عبر طائرة مسيّرة والتي راح ضحيتها 3 نساء وعدد من الجرحى.

الرقة

وفي هذا الخصوص تجمّع أعضاء حزب سوريا المستقبل في مبنى الحزب مندّدين بالمجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي، وقُرئ البيان وسط التجمّع من قبل رئيسة مكتب المرأة في الحزب صفاء الطه، وقالت في نص البيان:

"ما تزال دولة الاحتلال التركي تنتهج سياساتها العدوانية, ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات والتعهدات لوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا، يوم أمس الثلاثاء ٢٣-٦-٢٠٢٠ قامت طائرة مسيَّرة تركيَّة بقصف غادر لمنزل في قرية حلنج شرق كوباني, يضم بداخله مدنيين ممّا أدى إلى استشهاد ثلاثة نساء, من بينهن "زهرة بركل", عضوة منسَّقيَّة مؤتمر ستار في إقليم الفرات واللواتي كنَّ يعملن في سبيل قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها وتحقيق العدالة والمساواة."

وتابع البيان: "لقد أتى هذا العدوان الآثم من دولة الاحتلال التركي ليُضاف إلى سجلِّها الإجرامي الذي تنتهجه من سياسات القتل والخطف والتهجير والتغيير الديمغرافي والتدخّل في شؤون دول الشرق الأوسط من العراق وسوريا إلى ليبيا، مستخدمةً كافَّة الأساليب الوحشيَّة, وتجنّد معها المرتزقة لخدمة مشاريعها العدوانيَّة والاحتلالية".

وأكمل البيان: لقد جاءت حادثة الاعتداء البارحة لتُكمل دولة الاحتلال التركي المشهد الدموي، الذي بدأته في تشرين الأول ٢٠١٩ عند اغتيال الشهيدة هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل ولتذكّر العالم بالهمجية والعدوان التركي المتكرّر والمتواصل، ومع صمت المجتمع الدولي غير المبرّر تجاه عدوانية وحقد تركيا على شعوب المنطقة".

كما دعا حزب سورية المستقبل من خلال البيان المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه الشعوب السورية وحمايتها وخاصة حماية المرأة ومحاسبة الفاشية التركية على كل جرائمها.

حلب

وفي حلب أصدرت شابّات مؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في حي الشيخ مقصود بياناً، قرئ من قبل الإدارية في الاتّحاد أمينة عبدو، وجاء فيه:

تزداد جرائم الاحتلال التركي يوماً بعد يوم بحقّ المدنيين، ففي ذكرى مجزرة كوباني يرتكب الاحتلال التركي مجزرة جديدة ولم تكن صدفة بل معمدة، والتي كانت نتيجة تلك الهمجية استشهاد ثلاث نساء يعملنا لتنظيم النساء.

بعد محاولات الاحتلال التركي بشنّ هجماته على شنكال ومخمور وقنديل وحفتانين التي باءت بالفشل بعد تصدّي قوات الحماية الشعبية لتلك الهجمات وتكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد، حيث أرادت الدولة التركية الانتقام بهذه الطريقة لكنّها تظهر مدى ضعفها أمام إرادة المرأة الحرة.

ونحن المرأة الشابة ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي ونتعهّد بالرد لتلك الهجمات بروح انتقام المرأة الحرة، من خلال تنظيم أنفسنا ونرفع من وتيرة نضالنا فكل امرأة منّا تمثّل زهرة وهفرين".

تل كوجر

وفي ناحية تل كوجر ألقت إداريات وعضوات مؤتمر ستار أمام مركزهم بياناً إلى الرأي، قرئ من قبل الإدارية في مؤتمر ستار منى المزعل وجاء فيه:

"ندين ونستنكر استهداف الاحتلال التركي لعضوات مؤتمر ستار لإقليم فرات ونستنكر الصمت الدولي إزاء جرائم تركيا واستهداف المنطقة، وإن هجمات الاحتلال التركي ضد حركة وتنظيم المرأة دليل على أن تركيا تستهدف تنظيم المرأة المناضلة، ونحن نعلم أنّ هجمات الاحتلال التركي ضدّ المرأة لم تهدأ منذ بداية الثور، وإن استهداف تركيا لموقع وجود عضوات مؤتمر ستار في كوباني هو استهداف لبذرة العمل التنظيمي للمرأة.

واختتم البيان بتعهد تصعيد النضال والانتقام".

جل أغا

وجاء في بيان مؤتمر ستار لناحية جل أغا الذي قرئ من قبل عضوة مؤتمر ستار فاطمة علي:

"هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق المدنيين في جنوب كردستان وعلى كوباني ما هو إلّا عدوان لاستمرار مخططاته المحتلة على المناطق، واستهداف المدنيين في منازلهم مثلما حدث يوم أمس في قرية حلنج لضرب مكتسبات الشعوب في شمال وشرق سوريا ولاحتلال كافة مناطقنا.

وحمّل مؤتمر ستار المجتمع الدولي وحلف النّاتو ومجلس الأمن المسؤولية كاملة تجاه جرائم تركيا".

(كروب/س و)

ANHA