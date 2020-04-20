​​​​​​​بيانات منفصلة من لبنان تطالب بمعرفة وضع أوجلان وتدعو الشعب إلى الحذر من سياسات العدو

جاء ذلك في بيان أصدره مؤتمر ستار، الجالية الكردية وحركة الشبيبة روج آفا في العاصمة اللبنانية- بيروت إلى الرأي العام.

مؤتمر ستار

"لا شك أن جائحة كورونا غزت العالم وأجبرته على التوقف وشلّت حركة الكون".

وفي لبنان لايزال الحجر الصحي سارياً، مما أجبر النشاط الاقتصادي إلى التوقف ومعه السياسي، الذي كان في الأساس يعاني من انهيار وإفلاس اقتصادي، مما ولد انتفاضة شعبية، ومع تفشي الوباء هدأت الحركة، ولكن ازدادت الأزمة المعيشية تعقيداً، مما سيفجر الوضع في البلاد بعد انحسار الوباء في الأيام القليلة القادمة، ولا بد من ذكر أن الآلاف من النازحين السوريين والفلسطينيين ومن شمال شرق سوريا يعانون من وضع مأساوي، ولا تقوم الأمم المتحدة بواجبها تجاههم ولا الدولة اللبنانية.

إن المجتمع الكردي الموجود في لبنان ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها مستمر في التفكير في وضع القائد عبد الله أوجلان لأنه لا يعلم كيف هي أحواله الصحية في السجن ويطالب بمعرفة أحواله والظروف الذي يعيشها، ونحن كمؤتمر ستار في لبنان نريد معرفة الأحوال والظروف التي يمر بها القائد والسماح بزيارة المحامين له.

الدولة التركية تريد إحداث شرخ بين أبناء الشعب الكردي

وقال البيان: الدولة التركية تريد إحداث شرخ بين أبناء الشعب الكردي، ونحن نطالب بأن لا يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني لعبة بيد الدولة التركية، ولا نريد أن يحدث انقسام بين الشعب الكردي، فإذا حدثت هذه الحرب سوف يكون بيت البرزاني أول المتضررين، وستنكشف خيانته، وسوف يلجأ الشعب في باشور إلى حركة الحرية وسوف يعرف من هو الخائن.

إن حدثت هذه الحرب فإنها لن تكون في صالح الكرد، نحن نريد أن ينسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني من قنديل، ولا يكون سبباً في حرب الأخوة الكردية، ونحن سنرفع صوتنا عالياً ونطالب بمحكمة دولية لمحاسبة النظام التركي على الجرائم التي يقوم بها بحق الشعب الكردي".

الجالية الكردية

في السياق أدلت الجالية الكردية في لبنان بتصريح قزئ من قبل عدنان شيخو، قال فيه: "ندين ونستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال سورية في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا وعجز العالم عن التصدي له

نحن بصدد هذا الوضع قلقون على الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي.

أيضاً في ظل هذه ظروف تستغل الدولة الاحتلال التركي الفرصة وتشن غارات جوية على مناطق كوردستان وتقتل المدنيين، لذا ندين ونستنكر هذا الهجمات وندعو الشعب الكردي والقوى السياسية إلى الحذر من السياسيات العدائية، كما ندعو جميع الأحزاب الكردية والشخصيات السياسية في جميع أنحاء كوردستان إلى لعب دورها الوطني وايجاد الحلول الملائمة لهذا الوضع، وأيضاً ندعو كلاً من الحزب الديمقراطية الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى البدء بالحوار والحل لعدم إفساح المجال الدولة التركية".

حركة شبيبة روج آفا

بدورها استنكرت حركة شبيبة روج آفا العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وقالت بأنه بعد ظهور فيروس كورونا تمنع الدولة التركية ذوي القائد ومحاموه من زيارته.

نحن باسم الشبيبة ندعو منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى الضغط على الدولة التركية للسماح لمحامي القائد بزيارته وطمأنة الشعب الكردي وكافة الشعوب على صحة القائد.

(كروب/ س و)

ANHA