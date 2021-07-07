تنديداً بمقتل الشابة "عيدة الحمودي" البالغة من العمر ١6 سنة، و"آية محمد الخليف" البالغة من العمر14 سنة على يد أهاليهم، أصدر، اليوم، جملة من البيانات.

وشارك في البيانات عشرات النساء رافعين لافتات التي تندّد بجرائم القتل.

لجنة المرأة بمجلس عوائل الشهداء

وأدلت لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء بسلسلة من البيانات الأول ألقي في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، والثاني أمام مجلس عوائل الشهداء بمدينة ديرك، والثالث في ناحية الدرباسية، والرابع أمام مجلس عوائل الشهداء في بلدة رميلان، والخامس أمام مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر. وشدّدت البيانات بأن الجريمتين التي راحت ضحيتهما الفتاتان (عيدة الحمودي) و(آية الخليف) جريمة بحق جميع النساء والإنسانية جمعاء.

وقال: "كل يوم تقتل النساء بأبشع الطرق على يد ذويهم وأقربائهم، السكوت عن مثل هذه الجرائم الوحشية هي سكوت عن الحق وتعتبر خيانة، وعيدة لفظت أنفاسها الأخيرة بعد إطلاق النار على رأسها بيد أهلها هؤلاء الذين كانوا يوماً ما سنداً لها".

وأدان البيانات في ختامه الجرائم الوحشية بحق النساء وناشدوا المنظمات الإنسانية والدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم العنف والقتل بحق المرأة.

كما حثت على ضرورة تكاتف النساء في مواجهة الظلم والانتهاكات بحقهن،

وفي النهاية، ندّدت البيانات بالجريمتين.

نساء دير الزور

في السياق، أدلت نساء دير الزور بياناً أدانوا العمل الإجرامي بحق الفتاة عيدة الحمودي وآية اللاتي لاقوا مصيرهن على أيدي ذويهم.

وقال البيان: "القتل الجماعي بحق الفتاة القاصر خالفت كل المبادئ الدينية والأخلاقية "بحجة الشرف" الذي باتو يرونه في الجسد فقط، في الوقت الذي دمروا فيه الوطن وباعوا القيم وزرعوا الفتنة وقسموا الشعوب إلى طوائف ومذاهب، لكن كلمة الحق ستُعلى بتوحيد شعبنا بعيداً عن النعرات الطائفية والعقلية المتحجرة".

وعلى هذا الأساس، نحن نساء دير الزور نطالب الجهات المختصة ومنظمات حقوق الإنسان بإنزال أقصى العقوبات لكل من شارك وحرض على هذه الجريمة.

جميع البيانات انتهت بالشعارات التي تُندد بالعنف ضد المرأة.

(كروب/س و)

ANHA