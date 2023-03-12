​​​​​​​بيان ومباراة بين منتخبي الرقة والطبقة في إطار استذكار انتفاضة 12 آذار

وحضر المباراة أهالي الرقة وممثلين عن الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وهيئة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي في الرقة.

وقبل انطلاق المباراة وقف الحضور دقيقة صمت، ثم القى الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في الرقة مظلوم حمو ببيان حول المجزرة التي ارتكبتها حكومة دمشق، وجاء فيها :" تطل علينا الذكرى السنوية ال 19 لانتفاضة قامشلو في 12 آذار 2004‏ في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تطورات مهمة؛ كما تمر سوريا بأوضاع استثنائية".

فمن جهة لا يزال النظام السوري متمسك بعقليته الشوفينية القائمة على الإقصاء والإنكار وترسيخ سياسة التفرقة بين مكونات شعب سوريا والتي تعبر بطبيعتها التكوينية عن نموذج الدولة القومية المركزية الفاشلة والمتسمة بالدكتاتورية وهو ما أكدته انتفاضة 12 أذار حتى يومنا هذاء ومن جهة ثانية لا تزال جغرافية سوريا مرتعاً للمستعمرين والمحتلين بفعل سياسات النظام الاستبدادي والتخاذل الدولي".

البيان أشار أن حكومة دمشق حاولت الترويج للانتفاضة على أنها حالة شغب، وقال :" لم تكن انتفاضة12 أذار 2004‏ مجرد حالة عصيان أو حالة شغب بين جماهير كرة القدم كما حاول النظام ومن في فلكه تسويقها للعقل السوري بل كانت انتفاضة حقيقية انطلقت من قامشلو وانتشرت في عموم مناطق شمال وشرق سوريا ووصلت دمشق وحلب وتلقى أصداءها متفاعلاً معها عموم الشعب الكردي في العالم".

ولفت البيان "أن انتفاضة 12‏ أذار كانت رداً على حالة تراكمية من الظلم والإنكار وجاءت رداً على ممارسات النظام السوري من تمييز واضطهاد واستغلال واستبداد ومحاولات الصهر على شاكلة النظام الفاشي التركي الذي كان استباح الاراضي السورية بعد اتفاقية أضنة 20 اكتوبر1998والتي كانت اتفاقية تأمر على عموم الشعب السوري وفي مقدمتهم الشعب الكردي، وكنتيجة طبيعية لهذه الذهنية الشوفينية فقد واجهت ألة الاستبداد البعثية الانتفاضة السلمية للشعب الكردي بالقتل والاعتقالات وسياسات التشريد والتهجير واستخدام كل سياسات العنف".

ونوه البيان " ان انتفاضة 12أذار 2004‏ كانت القاعدة التي نشأت عليها ثورة ١9‏ تموز تلك الثورة التي برهنت على أحقيتها واستدلت على نفسها بنفسها بعد أن تم تحريف الثورة السورية عن مسارها ومضمونها، فبعد ثماني سنوات من انتفاضة 12أذار 2004‏ تخطى الشعب السوري حاجز الخوف ليخرج الملايين من الشعب السوري وفي عموم المدن السورية إلى الساحات مطالبين بالتغبير والتحول الديمقراطي لكن من خلال شركاء النظام السلطوي وحلفائه المتآمرين والمتاجرين بالدم السوري والخذلان الدولي تم خطف أمال السوريين وتم التلاعب بمشاعرهم إلى أن أوصلوا سوريا على ما هي عليه الآن من قتل, دمار إرهاب و تهجير.".

واختتم البيان "إننا كحركات شبابية ورياضيي الرقة وفي مثل هذا اليوم نستذكر شهداء انتفاضة ١2‏ آذار 2004‏ وجميع شهداء الحرية والكرامة ونؤكد أن السبيل الوحيد لإنهاء الحالة السلطوية الاستبدادية في سوريا هي تصعيد النضال الوطني السوري والتكاتف بين القوى الوطنية وتوحيد القرار السوري بعيداً عن أية أجندات خارجية أو سلطوية أو قوموية كما ندين الانتهاكات بحق الرياضة من ممارسات عنصرية بحق نادي امد سبور في شمال كردستان الذي تعرض لاعبيه الى العنصرية من قبل نادي بورصة سبور فالرياضة في العالم مبنية على الأخلاق".

ثم انطلقت المباراة بين المنتخبين، وبعد لعبة مميزة فاز منتخب الرقة بنتيجة 4 /2، وكرمت الرئاسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة ومجلس الرقة المدني والرئاسة المشتركة للجنة الدفاع الذاتي في الرقة المنتخبين.

( م خ/سـ)

ANHA