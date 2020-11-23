​​​​​​​بيان وعرض مسرحي في منبج ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة

ويأتي ذلك ضمن حملة اللجنة التحضيرية لحملة مناهضة العنف ضد المرأة في مدينة منبج .

أُلقي البيان من قبل الرئيسة المشتركة لمركز الثقافة والفن، روز إسحاق، بحضور عضوات مؤسسات المرأة.

وجاء في البيان:

"باسم كل امرأة حرة لا ترضى الاستغلال، وباسم كل امرأة مثقفة تبني وتطور من ذاتها، ومجتمعها لتقضي على الجهل، وتواجه التخلف، وتكون رائدة بين المجتمعات, وباسم كل نساء العالم, نحن هنا لنواجه ونحارب كافة أنواع العنف والضغوطات المفروضة على المرأة في المجتمع والعالم بأسره.

ويضيف البيان: العنف ناتج عن إنجازات وانتصارات المرأة، فعندما تعمل المرأة، وتطور ذاتها، فإنها تواجه العوائق والمشاكل.

لذا فنحن ومن هذا المنبر الثقافي نوجّه نداءنا إلى كل امرأة حرة، وندعوها إلى أن تبقى صامدة، وتُجابه كافة أنواع التطرف والضغوطات، وأن تكون متعلمة ورائدة في كافة مجالات الحياة، لتبني بنضالها جيلاً واعيًا وقويًا, فوجودها ونجاحها هو نجاح وازدهار الأمم أجمع.

وبدورنا كمؤسسة ثقافية نندّد بالممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التي تطال جميع النساء أمام مرأى ومسمع العالم، وللحد من العنف، نعلن تضامننا اللامشروط مع نساء سوريا، ونساء العالم وضحايا العنف والتعسّف.

ووجّه البيان في ختامه رسالة شكر للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على ما تبذله من جهود في سبيل حماية المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع".

البيان اختُتم بترديد الشعارات التي تنادي بـ "لا للعنف".

وتلا البيان عرضٌ مسرحيّ بعنوان "لن نهزم" وهو يسلط الضوء على العنف ضد المرأة، ومعاناتها وتحررها من قيود العادات والتقاليد المجتمعية، وقد قدمت العرض عضوات مركز الثقافة والفن في منبج.

(كروب/س و)

ANHA