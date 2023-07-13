​​​​​​​بيان قمة القاهرة.. التأكيد على احترام سيادة السودان وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة

استضافت مصر قمة إقليمية اليوم، في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين بالسودان، وهي أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع الاقتتال وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأكد البيان الختامي لقمة دول جوار السودان على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، معرباً عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، حسب ما أوردته شبكة العربية.

ودعا البيان الذي ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، مؤكداً على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد.

وتوافق المشاركون في القمة على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان.

وكان قد حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة الوضع في السودان، وتداعيات الأمر السلبية على دول العالم وخاصة دول الجوار السوداني.

وقال الرئيس المصري إن دول جوار السودان هي الأكثر تضرراً نتيجة الأزمة السودانية، لذا هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات متسقة مع الجهود الأخرى المبذولة.

(م ش)