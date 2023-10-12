​​​​​​​بيان مؤتمر ستار بمناسبة يوم الشعوب الأصلية

أصدر مؤتمر ستار اليوم، بياناً كتابياً بمناسبة "يوم الشعوب الأصلية" الذي يصادف الـ 12 من تشرين الأول من كل عام.

وأشار البيان إلى احتلال القارة الأميركية وتابع بالقول: "قبل 531 من الآن وفي الـ 12 من تشرين الأول، بدأ احتلال قارة آبيا يالا (أميركا) وتستمر سياسة الاحتلال والهيمنة من الدول الاستعمارية حتى يومنا الحاضر".

وأوضح البيان أن يوم الشعوب الأصلية يشير إلى المقاومة المنظمة للشعوب ضد العنف والقمع والاستعمار، وتابع: "إننا في مؤتمر ستار الذي يناضل في روج آفا وسوريا من أجل الحرية، نشعر بالآلام والمعاناة الناجمة عن احتلال الأرض وضياع التاريخ، واللغة والتقاليد والتراث الخاص، وندرك قوة وأهمية المقاومة المنظمة جيداً، فنحن نناضل هنا في كردستان والشرق الأوسط في سبيل حريتنا وتحرير أرضنا ومجتمعنا منذ سنوات".

وأكد البيان في الختام: "نشعر في نضالنا ومقاومتنا بالارتباط بجميع الشعوب المضطهدة في العالم وكذلك جميع الشعوب والنساء المقاومات".

ما هو يوم الشعوب الأصلية؟

يُحتفل برحلة كريستوفر كولومبوس إلى جزر البهاما في الـ 12 من تشرين الأول عام 1492 في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1792 باسم "يوم كولومبوس" لكن الكثير من الناس يعارضون الاحتفال بـ "يوم كولومبوس" بوصفه عيداً مقدساً، لأن ذاك اليوم كان السبب وراء استبداد الشعوب والسكان الأصليين في أميركا واستعبادهم.

واقتُرح لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد سكان أميركا الأصليين عام 1977، فيما تم الاعتراف به باعتباره "يوم الشعوب الأصلية" منذ عام 1990.

(ر)