​​​​​​​بيان مشترك: الهجوم على الكريلا هو هجوم على جميع الكرد

أعلن جيش الاحتلال التركي فجر اليوم، عن هجوم إبادة جديد ضد قوات الكريلا والكرد، بالتزامن مع إرسال الحزب الديمقراطي الكردستاني قوة ضخمة إلى مناطق الدفاع المشروع لمساندة جيش الاحتلال في الهجوم.

رداً على هذا الهجوم، تجمع العشرات من أعضاء مجلس ناحية كركي لكي، مؤتمر ستار، مجلس عوائل الشهداء، بلدية الشعب أمام مجلس الشعب في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، نددوا فيه بهجمات الإبادة التي يراها الأهالي استهداف للشعب الكردي وشعوب المنطقة عموماً ومكتسباتهم.

وقرأ نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية كركي لكي، يوسف رمضان، البيان، الذي أدان في مستهله هجوم دولة الاحتلال التركي بالتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات كريلا في مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان).

وناشد الشعب الكردي والأحزاب السياسية في جنوب كردستان باتخاذ قرارات ومواقف صارمة حيال سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتهج خط الخيانة مع الدولة التركية.

ودعا البيان إلى تصعيد النضال والمقاومة ضد المحتلين لأراضي كردستان. وأضاف: "الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلم بأن الدولة التركية هي العدو الأول للقضية الكردية والشعب الكردي، فكيف يقوم بمساندة هجمات الإبادة وممارسة الخطط القذرة على شعبنا؟".

وأوضح البيان أن الاتفاقيات المبرمة بين دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني تثبت بأنهم يحاولون النيل من إرادة الشعب الحر، مضيفاً "أن الحملة التي تشنها دولة الاحتلال التركي بالتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع الشعبي وعلى أبنائنا مقاتلي الكريلا الذي يقاتلون من أجل قيم الشعب الكردستاني هو هجوم على كافة الشعب الكردي الذي يناضل ويكافح من أجل حريته".

(ك-ع/آ)

ANHA