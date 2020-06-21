​​​​​​​بيان من قوات الدفاع الشعبي حول العمليات العسكرية في حفتانين

وجاء في البيان:

" بتاريخ 17 حزيران استهدفت قواتنا وحدات العدو المتجهة من تل الشهيدة بيريفان إلى تل الشهيد دارا، وجهت قواتنا ضربات قوية لوحدات العدو وقطعت الطريق أمامه. ولم يتم التأكد من عدد قتلى وجرحى جيش الاحتلال التركي, في اليوم نفسه استهدفت قواتنا مروحية من نوع كوبرا مما اضطرها إلى مغادرة الساحة.

في الساعة 15:00 من يوم 20 حزيران وجهت قواتنا ضربات لوحدات العدو المتمركزة على تل الشهيد سيبان وفي هذه العملية أيضاً لم يتسنَّ معرفة عدد قتلى وجرحى جيش الاحتلال التركي.

بين الساعة 22:30 والساعة 23:30 من اليوم نفسه قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي ساحة خانتور ووادي بيساخا، بعد القصف حاولت المروحيات دخول المنطقة ولكن قواتنا وجهت لها ضربات أجبرتها على التراجع. عندما تتوافر معلومات حول هذه الأحداث سنعلنها للرأي العام".