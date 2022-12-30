​​​​​​​بيان من القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في الرقة

بيان القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في الرقة، قرئ من قبل القيادي جوان احمد، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز القوى .

وخلاله اعلن عن حصيلة عمليات التمشيط التي جرت في الرقة بعد هجوم مرتزقة داعش على مركز قوى الأمن الداخلي بالقرب من أحد السجون التي تضم مرتزقة.

وجاء في البيان :

"بعد أن أبدت قواتنا يقظة كبيرة وبسالة عظيمة في القيام بواجباتها اتجاه أمن وأمان شعبنا وحفاظاً على استقرار مناطقنا، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه نشر الفوضى وترهيب حياة المواطنين وملاحقة خلايا داعش النائمة التي تعمل على زيادة نشاطها مستفيدة من التهديدات والتعديات التي يقوم بها الاحتلال التركي.

واضاف البيان ارتقى أربعة شهداء من قواتنا وشهيدين من قوات سوريا الديمقراطية ضحوا بحياتهم لإفشال مخطط خلايا داعش وتصدوا للهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزاً لقواتنا في الرقة بالقرب من أحد السجون الذي يضم معتقلي داعش وبذل فيه الشهداء أغلى ما يملكون.

وانتقاماً للشهداء وايماناً منا بواجبنا الأمني والانساني والقانوني، وضمن عمليات المتابعة لكل التحركات المشبوهة والمعلومات التي حصلت عليها قواتنا فقد قامت قواتنا خلال ساعات الصباح من فجر اليوم الجمعة /30/ ديسمبر – كانون الأول بمداهمة عدة أماكن يختبئ فيها عناصر لداعش في مدينة الرقة وريفها حيث تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على تسعة عناصر وضبط اسلحة بحوزتهم كانت كالتالي

كلاشنكوف عدد 2

مخازن كلاشنكوف عدد 4

بنادق صيد عدد 3

عملة معدنية خاصة بداعش

راية سوداء عليها علم داعش

إضافة لهواتف نقالة يستخدمونها للتواصل.

إن قواتنا ستستمر في ملاحقة ومتابعة كل من تسول له نفسه المساس بأمن أوان شعبنا، كما أننا نُشيد بالتعاون الكبير والحس الأمني العالي الذي أبداه أبناء شعبنا في الرقة، من خلال التزامهم بتعليمات حضر التجوال والا بلاغات التي قدموها عن كل حركة مشبوهة وإيمانهم بأنهم التعاون مع قواتنا هو الأساس الحقيقي لتتمكن قواتنا من بسط الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار ا

وإننا في قوى الأمن الداخلي نجدد العهد بالمضي على طريق الشهداء الذين رسموه لنا بدمائهم الطاهرة لبذل الغالي والنفيس لتحقيق الاستقرار والأمن الدائم لعموم مناطقنا".

(م خ/سـ)

ANHA