​​​​​​​بيان من الإدارة الذاتية في إقليم الفرات حول القصف التركي على كوباني

ونشر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات بيانا على صفحته الرسمية عبر تطبيق الفيس بوك قال فيه: "تتعرض مقاطعة كوباني الآن لقصف عشوائي بالمدفعيات والطائرات المسيرة والهاون، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار مادية".

وأضافت الإدارة في سياق بيانها: "تأتي هذه الهجمات من قبل دولة الاحتلال التركي استمراراً لنهجها العدواني لتخويف الأهالي وتهجيرهم وإفراغ المنطقة".

وحملت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات "مسؤولية هذه الهجمات للدول الضامنة وهي روسيا الاتحادية والتحالف الدولي كونهم تحملوا حماية هذه المناطق من الهجمات والتعديات".

كما حذر المكتب الإعلامي في منشور آخر على ذات الصفحة الأهالي وشدد على ضرورة التزام الجميع للمنازل بسبب القصف التركي العشوائي.

ويأتي هذا على خلفية تعرض مدينة كوباني وقراها الشرقية والغربية للقصف المدفعي بعشرات القذائف، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين، ولا يزال القصف مستمراً.

(كروب/د)

ANHA