​​​​​​​بيان لقوة عسكرية ليبية تدعو إلى طرد المحتل التركي

أعلنت قوة عسكرية ليبية، عن انتفاضة شعبية ضد الاحتلال التركي لليبيا، حيث قالت في بيان مصور لها تداولته المواقع الإعلامية، أن تركيا "بالغت في سيطرتها على المواقع الليبية الرئيسية، بما في ذلك قاعدة الوطية الجوية وميناء سيدي بلال، ومؤخراً ميناء الخمس الحيوي".

وأشاروا في بيانهم إلى أن هذه الانتفاضة تتزامن مع صمت ما أسموها "حكومة عائلة دبيبة غير الشرعية"، الموجودة في طرابلس.

وأوضحت في بيانها أن "القواعد والمعسكرات التركية في ليبيا ليست أقل من خطوات أولية نحو الاستعمار، وهي محاولة لجرّ ليبيا إلى حقبة الماضي، وذلك على حساب كرامة الليبيين وشرفهم".

ودعت المجموعة العسكرية إلى انتفاضة شعبية ضد الاحتلال التركي في ليبيا، حتى يعلم المحتل أن الشعب الليبي لن يقبل باحتلال آخر يستغل موارده ويسلب ثروات الوطن ويحدد مصيره.

وأعلنت المجموعة في بيانها أن "كافة المواقع والأماكن التي احتلها الأتراك، هي أهداف مشروعة لأبطال الانتفاضة".

(م ش)