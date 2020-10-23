​​​​​​​بيان لـ قسد: تركيا تصعّد هجماتها على عين عيسى

وفي بيان كتابي، لفت المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إلى تصعيد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لهجماتهم على ناحية عين عيسى في الأيام الثلاث الأخيرة.

كما أكد بيان قوات سوريا الديمقراطية إلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المدنيين جراء هذه الهجمات التركية.

وجاء في نص البيان الذي صدر اليوم ما يلي:

"مؤخرًا صعّدت دولة الاحتلال التركي من هجماتها على روج آفا، مستهدفة المدنيين على وجه الخصوص، وألحقت أضرارًا كبيرة بممتلكات الأهالي، حيث تسعى عبر تلك الهجمات إلى تهجير السكان من مناطقهم.

وقد تعرضت قرى تابعة لناحية عين عيسى بمحاذاة الطريق الدولي السريع (M4)، في الأيام الثلاث الأخيرة، لقصف مكثف وعنيف، مع تحليق للطائرات المُسيّرة والحربية فوق ناحية عين عيسى.

هذا وقد حاولت مجموعة من المرتزقة التسلل إلى ناحية عين عيسى مع ساعات الفجر، في الـ 21 من تشرين الأول الحالي، وخلال تصدي مقاتلي مجلس عين عيسى العسكري لهجماتهم اندلعت اشتباكات في محيط قرية صيدا، أسفرت عن مقتل 10 مرتزقة وإصابة عدد كبير منهم".

(م)

ANHA