​​​​​​​بيان إدانة للهجمات التركية من تجمّع نساء زنوبيا

جاء ذلك عبر بيان، أدلى به مجلس تجمّع نساء زنوبيا، بحضور عضوات المجلس وعضوات المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وممثلات عن الأحزاب السياسية، ومجلس المرأة السورية، اليوم وسط الرقة.

جاء في مستهل البيان الذي قرئ من قبل الإدارية في مجلس تجمّع نساء زنوبيا، حفيظة ملا، "بداية ننحني إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا باستهداف العدو التركي وبهجوم دموي على عدة مناطق، كان من ضمنها أكاديمية مكافحة المخدرات التي تعمل لحماية المجتمع من أضرار المخدرات"، أسفر عن استشهاد 29 عضواً من القوات وإصابة 28 بجروح.

وأشار إلى عدم توقف دولة الاحتلال التركي عن خلق الذرائع للقيام بهجمات على المنطقة، بدءاً من احتلالها لجرابلس وصولاً إلى عفرين وسري كانيه وتل أبيض، منوهاً "منذ ذلك الوقت وحتى اللحظة لم تتوقف تهديداتها وتعدياتها على المنطقة".

أكد المجلس في بيانه أن هجمات دولة الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، ليس إلا عدواناً سافراً يستهدف إرادة شعب المنطقة، ويسعى لإفشال مشروع الحل السلمي للأزمة السورية والمتمثل بنموذج الإدارة الذاتية.

وأوضح أنّ الإدارة الذاتية أصبحت واقعاً معاشاً ولقرابة عقد من الزمن، والشعب كله ملتف حولها ومتمسك فيها مثل تمسكه بأرضه.

وأدان مجلس تجمّع نساء زنوبيا هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وعاهد بمواصلة مسيرة الشهداء النضالية حتى تحقيق أهدافهم.

البيان انتهى بإشعال الشموع حداداً على أرواح الشهداء.

(أ ع/ي م)

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