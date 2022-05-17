​​​​​​​بوتين: التوسيع المقترح لحلف الناتو لا يشكل تهديدا مباشرا لروسيا

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن موسكو سوف تتسامح مع انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنه حذر من أن الكرملين سيرد إذا أقام التحالف قواعد عسكرية أو معدات في أي من البلدين، بحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

قال الرئيس الروسي يوم الاثنين إن التوسيع المقترح لحلف الناتو "لا يشكل تهديدا مباشرا لروسيا"، مضيفا أنه "ليس لديه مشاكل" مع فنلندا أو السويد.

في حديثه في اليوم الذي أعلنت فيه السويد رسميًا طلب عضويتها، حذر بوتين من أن "توسيع البنية التحتية العسكرية على هذه المنطقة من شأنه أن يثير ردًا منا استنادًا إلى التهديدات التي يشكلونها لنا".

ويبدو أن تعليقاته تشير إلى أن الكرملين يمكن أن يتعايش مع العضوية الفنلندية والسويدية في الناتو بشرط ألا يرسل التحالف العسكري أسلحة أو قوات إلى البلدين - كما فعل في دول البلطيق وأوروبا الشرقية في الفترة التي سبقت التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقالت السويد مرارا إنها لا تريد قواعد عسكرية للناتو على أراضيها أو أن تستضيف صواريخ نووية. ومن المستبعد أن ترغب فنلندا في أي منهما، لكنها قالت يوم الأحد إنها لن تضع شروطا قبل عضويتها.

ويسلط توسيع الناتو المقترح الضوء على المدى الذي أحدثه التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في تغيير الخريطة الجيوسياسية لأوروبا. إنها نكسة كبيرة لبوتين، الذي برر تحركه العسكري بالقول إنه يريد منع التحالف من التوسع شرقًا.

وبدلاً من ذلك، سيؤدي التوسيع إلى مضاعفة حدود التحالف مع روسيا، وفي حالة السويد قطع الطريق على قرنين من الحياد.

وقالت تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة الاستشارات السياسية الروسية آر بوليتيك، إن تصريحات بوتين تظهر أنه ينظر إلى الناتو على أنه تهديد للهيمنة التقليدية لروسيا على إمبراطوريتها السابقة، وليس مشكلة عسكرية استراتيجية.

وأضافت "لذا يمكن للناتو أن يوجد في الغرب، لكن ليس في ساحتنا الخلفية. أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا هي فناؤنا الخلفي".

هذا وسترسل السويد وفنلندا طلباتهما للانضمام إلى الناتو في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، رسميا، يوم الإثنين، طلب انضمام بلادها إلى جانب زعيم المعارضة من يمين الوسط، أولف كريسترسون، في مؤشر على الوحدة قبل الانتخابات البرلمانية في أيلول.

بالنسبة لكل من فنلندا والسويد، يمكن أن تستمر الفترة بين التقديم والعضوية الفعلية بين أربعة و 12 شهرًا. لكن بينما قالت فنلندا إنها هادئة ومستعدة لأي شيء قد ترمي به روسيا، قالت السويد إنها قلقة من احتمال وقوع هجمات إلكترونية وهجينة.

كما وعدت المملكة المتحدة بتقديم مساعدة السويد وفنلندا، بما في ذلك العتاد العسكري، إذا تعرضوا للهجوم وطلبوا المساعدة.

وميدانيا، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إجلاء 264 عسكريا أوكرانيا كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية التي تسيطر عليها القوات الروسية. وأوضحت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار في فيديو إجلاء 53 عسكريا جريحا من المجمع، نقلوا إلى نوفوازوفسك لتلقّي العلاج، في حين نُقل 211 آخرون إلى أولينيفكا. وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن عددا من الجنود لا يزالون في المصنع .

(م ش)