​​​​​​​بوتين يزور الصين

تستضيف العاصمة الصينية ممثلين من 130 دولة، بمن فيهم الرئيس الروسي، يومي 17 و18 تشرين الأول، لحضور منتدى الحزام والطريق الذي سيصادف الذكرى العاشرة لإطلاق مشروع البنى التحتية الضخم هذا.

وتهدف هذه الخطة التي يُطلق عليها الاسم الرسمي "الحزام والطريق"، إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وحتى أبعد من ذلك، من خلال بناء موانئ وسكك حديدية ومطارات ومناطق صناعية.

ولكن على الرغم من أهمية هذا المنتدى، ستّتجه كلّ الأنظار نحو فلاديمير بوتين، الذي زاد اعتماده الاستراتيجي على الصين منذ بدء تحركه العسكري في أوكرانيا.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى روسيا في آذار، رحّب بوتين بـ "الإمكانات والآفاق غير المحدودة" التي يوفّرها التعاون الروسي الصيني في مواجهة الكتلة الغربية.

وزيارة بوتين للصين هي الأولى من نوعها منذ أن بدأت روسيا تحركها العسكري في أوكرانيا في 24 شباط 2022، حيث كان آخر لقاء للرئيس الروسي مع نظيره الصيني في بكين، في الرابع من شباط 2022.

(م ش)