​​​​​​​بوتين يؤكد للأسد إنه سيواصل دعمه بشكل كامل

وجاء ذلك خلال تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ بشار الأسد بمناسبة أعياد الميلاد وقدوم العام الجديد.

وأكد الرئيس الروسي خلال التهنئة أن روسيا "ستواصل تقديم الدعم الشامل لسوريا الصديقة في الحرب ضد الإرهاب الدولي، وكذلك في ضمان تسوية سياسية شاملة وإعادة الإعمار بعد الصراع".

دعمت روسيا حكومة دمشق سياسيًّا، منذ بداية الأزمة السورية وذلك عبر الفيتوات التي استخدمتها موسكو في مجلس الأمن، ومع خسارة دمشق في عام 2013 عدة بلدات في ريف دمشق وعدة مدن أخرى طلبت من روسيا انخراطها بالحرب ومساندتها خوفًا من سقوطٍ وشيك.

إلا أن الرئيس الروسي انتظر حتى لفظت حكومة دمشق أنفاسها الأخيرة وذلك لانتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات منها.

وتحول الدعم الروسي من سياسي عبر الفيتو في مجلس الأمن إلى عسكري، وعززت روسيا حضورها العسكري في سوريا ابتداءً من سبتمبر/ أيلول 2015، عندما بدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 سبتمبر 2015.

(ش ع)