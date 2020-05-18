​​​​​​​بوتين يتصل مع أردوغان بعد التصعيد في إدلب وليبيا

وقال الكرملين الروسي، اليوم الاثنين: " أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أروغان، ناقش الرئيسان خلالها الوضع في سوريا، وأعرب الطرفان عن النية المشتركة لتكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية منطقة خفض التصعيد بإدلب، بما في ذلك البروتوكول الإضافي لمذكرة سوتشي المؤرخة بـ17 سبتمبر 2018 ، الذي اعتمد في موسكو في 5 مارس".

وأضاف البيان، "كما بحث الجانبان الوضع في ليبيا، وأعربا عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات هناك، وتم التأكيد على الحاجة إلى الاستئناف السريع للهدنة الدائمة والحوار بين الليبيين على أساس قرارات مؤتمر برلين الدولي، في 19 يناير ، والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510".

ويأتي هذا الاتصال بعد أيام من شن مرتزقة تركيا هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية في ريف إدلب ما أدى لوقوع قتلى وجرحى.

وفي ليبيا سيطرت قوات الوفاق وبدعم تركي مباشر على قاعدة الوطية الجوية، غربي البلاد.

(ي ح)