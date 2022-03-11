وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، اجتماعاً مع مجلس الأمن القومي الروسي لبحث التحرك العسكري لبلاده في أوكرانيا.

وأكد بوتين خلال الاجتماع أنه "سيتم السماح للمتطوعين الراغبين بالقتال بالذهاب إلى أوكرانيا"، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن "16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس" في أوكرانيا.

وبحسب شبكة روسيا اليوم، أمر بوتين بتسهيل إرسال "المقاتلين المتطوعين" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا للقتال.

وأضاف أن هذه الخطوة مبررة لأن "عرّابي النظام الأوكراني الغربيين لا يدارون حتى ما يفعلون" ويجمعون علانية "مرتزقة من جميع أنحاء العالم لإرسالهم إلى أوكرانيا".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت عن تشكيل فيلق من المتطوعين الأجانب مدمج في قواتها المسلحة لمحاربة القوات الروسية على أراضيها.

(د ع)