تستقبل الصين هذا الأسبوع، ممثلين عن 130 دولة في إطار منتدى "مبادرة الحزام والطريق" واسعة النطاق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتستضيف بكين يومي 17 و18 تشرين الأول الجاري المنتدى الثالث لمبادرة "الحزام والطريق"، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اليوم، للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ وتعزيز العلاقات مع حليفة بلاده في إطار قمة تخيّم على جدول أعمالها الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويعد بوتين من أبرز الحاضرين، إذ يقوم بأول زيارة له إلى قوة كبرى منذ أدّى غزو أوكرانيا إلى عزل نظامه دولياً.

ومن المقرر بأن يعقد محادثات مع شي على هامش المنتدى الأربعاء، وفق ما أفاد الكرملين، فيما تخيّم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس على القمة.

وجاء في بيان للكرملين أنه "خلال المحادثات، سيتم التركيز بشكل خاص على القضايا الدولية والإقليمية"، من دون تقديم تفاصيل.

وأكدت بلدان غربية على رأسها الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول.

ويسعى بوتين إلى تعزيز العلاقات الوثيقة أساساً مع الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لروسيا مع وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مبلغ قياسي قدره 190 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات بكين الجمركية.

(د ع)