​​​​​​​بوتين يشرف على تدريبات للقوات النووية الروسية غداً

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الرئيس بوتين سيشرف على تدريبات للقوات النووية الروسية غداً السبت تشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

تأتي تلك التدريبات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية ما عده مراقبون أنها مناورات "ذات دلالة" في هذا التوقيت.

وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمام البرلمان اليوم، إن احتمال حدوث تصعيد كبير في الصراع مع روسيا منخفض.

وأضاف أوليكسي أن "أجهزة المخابرات لدينا تتوقع كل خطوة يمكن أن تشكل تهديداً محتملاً لأوكرانيا. تقديراتنا تشير إلى أن احتمال حدوث تصعيد على نطاق واسع منخفض".

ولفت إلى أن روسيا حشدت نحو 149 ألف جندي قرب أوكرانيا، ومن المتوقع وصول عدة آلاف آخرين في المستقبل القريب.

وأثار الحشد العسكري الروسي مخاوف الغرب من أنها ستغزو أوكرانيا، فيما تنفي موسكو أي خطط من هذا القبيل.

يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا، الجمعة، عن انسحابات جديدة لقواتها من حدود أوكرانيا.

(ش ع)