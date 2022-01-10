​​​​​​​بوتين عن احتجاجات كازاخستان: الكتلة التي تقودها روسيا ستحبط أي انقلاب

وادعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أنه "تم استغلال الاضطرابات في كازاخستان من قبل قوى داخلية وخارجية مدمرة، وأن التحالف العسكري الذي تقوده روسيا لن يسمح للقوى أخرى بزعزعة استقرارها".

وأضاف بحسب ما نقلته وكالة رويترز، إن نشر قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد "منع الجماعات المسلحة" من تقويض أساس القوة في كازاخستان، وأشار أن قوات المنظمة سيتم سحبها بمجرد اكتمال مهمتها.

وقال إن الأحداث لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة للتدخل في المنطقة، وأن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لن تسمح بحدوث "ثورات ملونة"، في إشارة إلى عدة ثورات في دول الاتحاد السوفيتي السابق خلال العقدين الماضيين.

(م ش)