​​​​​​​بوساطة روسية.. إسرائيل تفرج عن الأسير السوري ذياب قهموز

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، وبحسب موقع روسيا اليوم، أن إسرائيل قررت الإفراج عن الأسير السوري ذياب قهموز، بموجب صفقة تبادل بين سوريا وإسرائيل وبوساطة روسية.

وقال نادي الأسير، إن "إدارة سجون الاحتلال استدعت، صباح اليوم، الأسير السوري (ذياب قهموز) وهو من قرية الغجر في الجولان السوري المحتل، ومعتقل منذ عام 2016، ومحكوم بالسجن 14 عامًا، لإبلاغه بقرار الإفراج عنه إلى سوريا، وذلك بموجب صفقة تمت بين سوريا والاحتلال، وبوساطة روسية".

وأوضح نادي الأسير أنه "حتى الآن تجري مفاوضات حول ما إذا كان سيُنقل إلى سوريا أم إلى قريته الغجر في الجولان المحتل، حيث يصرّ الأسير على أن يتم الإفراج عنه إلى قريته".

ومن جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه "مع مرور أكثر من 15 يومًا على بدء القوات الروسية بنبش مقبرة مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، من المفترض أن الجانب الروسي قد توصل إلى نتائج حول رفات جندي إسرائيلي كان قد قُتل قبل عشرات السنين، وتم دفنه هناك وفق المعلومات، وسط أنباء أن الرفات الذي يتم البحث عنه قد يكون للعميل الإسرائيلي البارز “إيلي كوهين” الذي قُتل في ستينيات القرن الماضي، حيث جرى نبش عدد كبير من القبور وإجراء تحليل “DNA” لها بغية الوصول إلى الهدف الروسي".

ولم يصدر عن حكومة دمشق أو الجانب الروسي أي تصريحات بهذا الشأن حتى الآن.

(م ش)