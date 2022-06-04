​​​​​​​بوريل: إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل

ونشر منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، منشوراً عبر "تويتر" قال فيه إن "إمكانية إبرام صفقة لإحياء الاتفاق النووي مع طهران يتضاءل"، مضيفاً إنه "تحدث مرة أخرى مع وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبد اللهيان، وأن الإمكانية لا تزال قائمة لبذل جهد إضافي لإحياء الاتفاق النووي".

وتابع: "كمنسق، أقف مستعداً لتسهيل التوصل لحل للقضايا العالقة" في المفاوضات النووية.

وكان عبد اللهيان قد بحث خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مفاوضات استئناف تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

وتوقفت المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني منذ آذار/ مارس الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

(د ع)