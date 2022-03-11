​​​​​​​بوريل: هناك حاجة لتعليق محادثات فيينا بسبب عوامل خارجية

وفي الوقت الذي بلغت فيها المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مرحلة متقدمة تعد "نهائية"، إلا أن نقاط تباين لا تزال قائمة بين الأطراف، إذ قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة إلى تعليق محادثات فيينا حول الملف النووي.

وكتب بوريل عبر "تويتر": "هناك حاجة إلى تعليق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، بسبب عوامل خارجية".

وأضاف: "النص النهائي للاتفاق جاهز ومطروح على الطاولة، وأنا سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في المفاوضات لإغلاق الاتفاقية".

(د ع)