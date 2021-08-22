​​​​​​​بوريل يحث الأوروبيين للاستعداد لمواجهة أزمات يمكن أن تطال العراق ومنطقة الساحل

وحذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الأوروبيين على تجهيز أنفسهم بقدرة تدخل عسكري لمواجهة الأزمات المقبلة التي تهدد العراق ومنطقة الساحل، وذلك خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس السبت.

وأجبر سقوط الحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على كابول قبل انسحاب آخر الجنود الأميركيين المرتقب في 31 آب/ أغسطس، الدول الغربية على تنظيم عمليات لإجلاء رعاياها والمتعاونين معها من الأفغان بسرعة.

وقال بوريل "يريدون إجلاء ستين ألف شخص في الفترة الممتدة من الآن إلى نهاية الشهر الجاري. الأمر مستحيل حسابيّاً".

وطلب العديد من الدول الأعضاء حلف شمال الأطلسي من الأميركيين، الجمعة، إرجاء عملية خروجهم النهائي من البلاد. مع وجود ستة آلاف جندي، سيطروا على مطار كابول حيث تنظم عمليات الإجلاء.

وأضاف بوريل "المشكلة هي الوصول إلى المطار"، موضحاً أن "إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأميركيون مشددة جداً"، معتبراً أن هذه التدابير "تعرقل مرور موظفينا".

وتضم البعثة الوحيدة للاتحاد الأوروبي في كابول حوالي 400 موظف أفغاني وأسرهم. وهو وعد بإجلائهم، لكن 150 منهم فقط وصلوا إلى إسبانيا حتى الآن.

وقال بوريل "يوجد في كابول مطاران، المطار المدني يخضع لسيطرة طالبان ولا يتم تسيير أي رحلات جوية منه. الأميركيون يسيطرون على المطار العسكري، ويصعد إلى الطائرات الأشخاص الموجودون على المدرج".

وأشار إلى أنه: "في الرحلة الجوية التي وصلت إلى مدريد اليوم (السبت) (...) ثلث الركاب أميركيون".

(د ع)