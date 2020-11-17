وقال بومبيو لصحيفة "لو فيغارو"، إن أوروبا والولايات المتحدة بحاجة إلى العمل معاً لمواجهة تصرفات تركيا الأخيرة في الشرق الأوسط، وأضاف: "نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية".

كما وأشار الوزير الأمريكي الذي يجري جولة دولية إلى 7 دول وهي "فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر"، إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورني كاراباخ مع أرمينيا، وكذلك تحركاتها العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

وفيما يتعلق بإيران، أوضح بومبيو أنه ما زال هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا "تعذب" الشرق الأوسط.

وتثير تركيا مخاوف دولية منذ بدء تنقيبها عن الغاز في البحر المتوسط في منتصف آب/ أغسطس الماضي، فضلاً عن تأجيجها الصراع في قره باغ عبر دعم أذربيجان ضد أرمينيا وإرسالها المئات من المرتزقة من سوريا وليبيا للقتال إلى جانب أذربيجان، ناهيك عن تدخلها في الملفين السوري والليبي.

(س ر)