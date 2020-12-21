​​​​​​​بومبيو يتهم مجموعات موالية لإيران بتنفيذ  هجوم على المنطقة الخضراء

وأعلن الجيش العراقي والسفارة الأميركية في بغداد مساء أمس، أنّ ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء الشّديدة التّحصين بالعاصمة العراقية في هجوم استهدف السفارة الأميركية.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه على تويتر صباح اليوم: "مرة جديدة تهاجم الميليشيات المدعومة من إيران بشكل صارخ ومتهوّر مناطق في بغداد، ما أدّى إلى إصابة مدنيين عراقيين".

ودعا بومبيو إلى محاسبة المهاجمين الذين وصفهم بـ "المجرمين، قائلاً: "يستحق الشعب العراقي أن يرى محاكمة هؤلاء المهاجمين, ويجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين الكفّ عن أعمالهم المزعزعة لاستقرار البلاد.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن أكّد قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سانتكوم)، الجنرال فرانك ماكنزي أنّ بلاده "مستعدة للرّد" في حال هاجمتهم إيران، قائلاً: "نحن مستعدّون للدّفاع عن أنفسنا وعن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدّون للرّد إن اقتضى الأمر".

وأضاف ماكنزي: "أرى أنّنا في وضع جيّد جدّاً، وأنّنا سنكون مستعدّين، مهما قرّر الإيرانيون وحلفاؤهم أن يفعلوا".

فيما أوضح مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء أنّ نظاماً مضادّاً للصواريخ، أُقيم للدّفاع عن السفارة الأميركية، وتمكّن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

وقال الجيش العراقي: إنّ جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء.

وندّدت السفارة الأميركية بالهجوم ودعت جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتّخاذ خُطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وقالت السفارة في بيان لها : "إنّ الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية، أدّت إلى ردّ الأنظمة الدفاعية للسفارة، وألحقت أضرار طفيفة بمجمع السفارة، ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية".

وكانت جماعات مسلحة أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنّها علّقت الهجمات الصاروخية على القوات الأميركية بشرط أن تقدّم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب تلك القوات من البلاد.

(د أ)