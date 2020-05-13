​​​​​​​بومبيو يصل إلى إسرائيل في زيارة خاطفة للقاء نتنياهو

هذا وسيبحث بومبيو أثناء الزيارة الخطوات الإسرائيلية المقترحة بخصوص الأرض في الضفة الغربية، حيث سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك بشريكه في الائتلاف بيني غانتس.

وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة هيوم الإسرائيلية "نأمل أيضاً أن نتمكن من إقناع القيادة الفلسطينية بأن عليها التحاور مع الإسرائيليين على أساس رؤية السلام التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب".

ويعتزم نتنياهو أن يؤدي هو وحكومته الائتلافية الجديدة اليمين غداً الخميس، ويتضمن جدول أعمال الحكومة احتمال إعلان السيادة على المستوطنات "اليهودية" وغور الأردن في الضفة الغربية بما يعني ضم هذه الأراضي لإسرائيل.

وكانت مباحثات السلام المدعومة من الولايات المتحدة قد انهارت عام 2014.

(ش ع)