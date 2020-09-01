​​​​​​​بومبيو يحذر الصين من انتهاك العقوبات على إيران: ستتحمل المسؤولية

وقال بومبيو إن إحدى الدول التي تريد بيع أسلحة لإيران هي الصين، وأنها ستربح أموالًا كبيرة بفضل ذلك، وأعرب عن قناعته بأن الصين ستشتري بعض الأنظمة من إيران، وأنه يتوجب منع حدوث ذلك.

وأضاف بومبيو أنه إذا انتهكت الصين نظام العقوبات الأميركية ضد إيران، فإن واشنطن ستجبرها على تحمل المسؤولية، ووصف إيران والصين بأنهما أكبر منتهكتين لحقوق الإنسان.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أنه يتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في الخريف المقبل، ما سيقلص المجال أمام التعامل بين الصين وإيران.

وعاد بومبيو، الثلاثاء الماضي، ليؤكد مرة جديدة عزم بلاده محاسبة إيران ووقف أنشطتها التخريبية في المنطقة.

(ي م)