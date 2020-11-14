​​​​​​​بومبيو يعلن بدء جولته والبداية من باريس

وأعلن بومبيو اليوم عن بدء جولته الدولية إلى عدة بلدان، وهي: "فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر"، وأكد خلال تغريدة على موقع "تويتر" أنه سيبدأ جولته من باريس، وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن الجولة ستستغرق 10 أيام، ومن المقرر أن يلتقي كبار القادة في محطاته السبعة.

وسيناقش بومبيو "مسائل مهمة" وفي طليعتها مكافحة الإرهاب، وأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، فضلاً عن الحريات الدينية.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق بأن بومبيو لن يجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوغيره من أعضاء حكومته خلال زيارته تركيا، الأمر الذي اعتبره المسؤولون الأتراك إهانة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في بيان الثلاثاء الماضي أن بومبيو سيتوجه إلى إسطنبول للقاء البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في العالم، وجاء في البيان أن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين يعتزم مناقشة القضايا الدينية في تركيا.

(س ر)