​​​​​​​بومبيو في اسطنبول ولا لقاءات مع مسؤولين أتراك حتى الآن

والتقى بومبيو، برتلماوس الأول الذي يعد الزعيم الروحي للكنيسة الأرثوذكسية، في مقر البطريركية قبل أن يقوم بجولة في مسجد رستم باشا القريب.

وسيبحث وزير الخارجية الأميركي في "مسائل دينية في تركيا والمنطقة وسيؤكد الموقف الحازم" للولايات المتحدة حيال هذه المواضيع التي جعلها بومبيو على رأس أولياته في مجال حقوق الإنسان وفق ما نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب".

وقال مسؤول أميركي لصحافيين "هناك بالتأكيد أمور يمكننا مناقشتها" في مجال الحرية الدينية في تركيا منتقداً ضمنياً أداء تركيا في ذلك الإطار.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق أن بومبيو لن يجتمع بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان أو غيره من أعضاء حكومته خلال زيارته تركيا، الأمر الذي اعتبره المسؤولون الأتراك إهانة.

وبدأ بومبيو جولته الدولية التي تستغرق 10 أيام، السبت الماضي من باريس، وتوجه منها إلى إسطنبول، ومن المقرر أن يتوجه بومبيو من تركيا إلى جورجيا ثم القدس وبعدها إلى دول الخليج السعودية والإمارات وقطر.

(س ر)