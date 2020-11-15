​​​​​​​بولتون يحذّر من مغبة رفض ترامب خسارته للانتخابات

وعبّر بولتون عن خوفه من رد فعل الرئيس دونالد ترامب، وقال: "الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون أنه سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تمامًا".

وأضاف: "أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب".

وأكد بولتون خلال لقاء مع CNN أنه كلما طالت مدة هذا الأمر كلما زاد الأمر سوءًا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص عندما يرون رئيسًا منفصلًا عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل.

وفند بولتون مزاعم ترامب في تزوير الانتخابات لصالح بايدن، وقال: "لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرًا ومؤامرة كبيرة، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أي شيء".

واعتبر إقالة وزير الدفاع مارك إسبر قرارًا بسبب دوافع شخصية وقد يكون له "أضرار جسيمة"، وانتقد وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميللر الذي عينه ترامب بدلًا من إسبر، ووصفه بأنه "قليل الخبرة للغاية"، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب ألحق ضررًا بالأمن القومي الأمريكي، وقال: "أعتقد أن هناك الكثير من الضرر الذي يمكنه فعله".

(س ر)