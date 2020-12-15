​​​​​​​بوكو حرام تتبنى عملية خطف مئات الطلبة في نيجيريا

وأعلن زعيم الجماعة أبو بكر الشكوي، خلال تسجيل صوتي نشر صباح اليوم الثلاثاء، مسؤولية الجماعة عن خطف مئات الطلاب، وقال: "أنا أبو بكر الشكوي وإخواننا نقف وراء عملية الخطف في كاتسينا".

ولا يزال 333 طالبًا على الأقل مفقودين، منذ أن هاجم أكثر من مئة مسلح كانوا على دراجات نارية، المدرسة الثانوية الواقعة في بلدة كانكرا التابعة لولاية كاتسينا، شمال غرب نيجيريا، ليلة الجمعة السبت.

وكان بعض الصبية الذين تحدثت إليهم رويترز قالوا إنهم فروا من غابة اقتادهم إليها المسلحون، كما احتشد الأحد الماضي، مجموعة من أولياء أمور الطلبة، لمطالبة السلطات بإنقاذ مئات الصبية المختطفين.

ويشار إلى أن "بوكو حرام" كانت قد خطفت 276 طالبة من مدرسة ثانوية في شيبوك عام 2014، ما أثار موجة تنديد عالمية.

ويعد الوضع الأمني في نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، ​​غير مستقر، حيث قتل المتشددون في أواخر الشهر الماضي، عشرات المزارعين في ولاية بورنو الشمالية الشرقية وقطعوا رؤوس بعضهم.

(س ر)