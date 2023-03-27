​​​​​​​بوغدانوف من جديد.. يحدد موعد الاجتماع الرباعي

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لوكالة روسية أن "المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا وإيران قد تجرى في موسكو في أوائل نيسان المقبل".

وقال بوغدانوف رداً على سؤال بشأن احتمال عقد مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء الخارجية في صيغة روسيا وتركيا وسوريا وإيران: "نحن نستعد. قريباً".

وأضاف نائب الوزير: "أعتقد أنه في بداية نيسان، في موسكو، ستكون هذه المشاورات من أجل التحضير للاجتماع الوزاري".

ويأتي ذلك، بعد أن تم تأجيل الاجتماع الرباعي بخصوص سوريا، والذي كان من المزمع عقده في 15-16 آذار الجاري، وذلك بعد ظهور بوادر رفض من حكومة دمشق.

ويوم أمس، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان ونظيره فيصل المقداد، حيث قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن "الوزيرين استعرضا في هذا الاتصال أيضاً أهم التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتأتي المباحثات السورية- الإيرانية، في وقت تتواصل فيه الاتصالات المكثفة للوصول إلى صيغة خاصة بانعقاد اجتماع اللجنة الرباعية لنواب وزراء خارجية (سوريا وروسيا وإيران وتركيا).

المتحدث باسم رئاسة دولة الاحتلال التركي، إبراهيم قالن بيّن في تصريحات له أمس، أن "الجهود جارية لعقد اجتماع رباعي يشمل إيران وروسيا بشأن سوريا، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع لن يشمل القادة".

وكشف مصدر دبلوماسي "غربي"، أول من أمس، لصحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق أن "المشاورات الخاصة بانعقاد اجتماع اللجنة الرباعية لمعاوني وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا متواصلة، وأن الجهود والاتصالات الدبلوماسية لعقد هذا الاجتماع مستمرة".

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بيّن بأن هناك تقارباً في عدد من النقاط التي منعت حصول هذا الاجتماع حتى الآن، ولفت إلى أن احتمالات عقد الرباعية باتت تتزايد.

وأشار المصدر إلى أن الضمانات التي أصرت عليها دمشق لجهة الثوابت التي حددتها والخاصة بضرورة انسحاب القوات التركية من أراضيها ووقف دعم التنظيمات المسلحة مازالت على طاولة البحث، حيث إن هذه الثوابت ستشكل بالضرورة الأرضية التي ستنطلق منها أي مباحثات سياسية تجمع سوريا وتركيا على طاولة واحدة.

(م ش)