​​​​​​​بوغدانوف عن الاجتماع الرباعي بخصوص سوريا: لم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن "روسيا تنسّق مع سوريا وإيران وتركيا على جدول زمني لإجراء المفاوضات الرباعية المقبلة على مستوى نواب وزراء الشؤون الخارجية"، مضيفاً "لم يتم الاتفاق على أي شيء محدد بالنسبة لنا حتى الآن"، حسب ما نقلت وكالة روسية.

وتابع قائلاً: "نتحدث عن مشاورات رباعية على مستوى نواب الوزراء، والغرض منها هو إعداد اجتماع لوزراء الخارجية.. وانطلاقاً من حقيقة أنه كلما حدث ذلك بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل، ولكن بالمقابل هناك جداول عمل لزملائنا السوريين، والأتراك، والإيرانيين. في حين لا توجد تواريخ محددة، ونواصل التنسيق".

يأتي ذلك، بعد أن تم تأجيل الاجتماع الرباعي بين طهران وأنقرة وموسكو ودمشق بخصوص سوريا إلى أجل غير مسمى، والذي كان من المزمع عقده في 15-16 آذار الجاري، وذلك بعد ظهور بوادر رفض من حكومة دمشق.

إذ قالت مصادر مقربة من حكومة دمشق، إنّ: "معطيات الاجتماع الرباعي لم تنضج بعد، بالإضافة إلى أنّ موقف سوريا ما زال على حاله، حتى الحصول على ضمانات تركية بالانسحاب من أراضيها، قبل أي لقاء سياسي يجمع الطرفين إلى طاولة مباحثات واحدة"، وهو ما أكد عليه الأسد في لقاء له مع وكالة روسية.

وتزامن الإعلان عن تأجيل الاجتماع الذي كان يستهدف التمهيد لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع، مع زيارة الأسد إلى موسكو، حيث أعلن من هناك أنه لا يمكن أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "قبل الانسحاب الكامل للقوات التركية من شمال سوريا".

وصرح وزير خارجية دولة الاحتلال التركي مولود تشاويش أوغلو أمس الإثنين، بأن الجانب الروسي اقترح تأجيل اجتماع وفود تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو، وقد وافقت أنقرة على المقترح الروسي، هو الأمر الذي رآه مراقبون بأنه نوع من حفظ ماء الوجه بالنسبة لأنقرة التي تحدد على الدوام، مواعيد الاجتماعات دون أي تحصل تلك الاجتماعات.

(د ع)