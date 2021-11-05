​​​​​​​بوب مينينديز: مسيّرات تركيا خطيرة ومزعزعة للاستقرار وتهدد السلام وحقوق الإنسان

وقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب مينينديز، مشروعي قانونيين إضافيين من أجل مراقبة برنامج الطائرات المسيّرة التركية المسلحة عن كثب، وإلغاء الاستثناء بخصوص المساعدات المقدمة لأذربيجان، بحسب ما نشره موقع "لجنة العلاقات الخارجية" في مجلس الشيوخ الأميركي.

واستهدف مينينديز كلًّا من تركيا وأذربيجان بشكل مباشر، عبر هذين المشروعين الذين اقترحهما بشكل إضافي لقانون إقرار الدفاع الوطني المتعلق بنفقات الدفاع للعام المالي 2022.

وبموجب المادة 907 من قانون إقرار الدفاع الوطني عام 1992 حظرت الولايات المتحدة كافة المساعدات للحكومة الأذربيجانية حتى اتخاذ خطوات يمكن إثباتها من وقف الحظر وكافة أشكال القوة على أرمينيا وقره باغ، إلا أن وزارة الخارجية تعفي أذربيجان سنويًّا وبشكل منتظم من تلك المادة.

ويطلب مشروع القانون الخاص ببرنامج تركيا للمسيّرات المسلحة الذي قدمه بوب مينينديز من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع إعداد تقرير عن صادرات تركيا للطائرات المسيّرة منذ عام 2018، وما إذا كانت هذه الطائرات تحتوي على أجزاء أو تقنيات تنتجها شركات أميركية.

وقال مينينديز: "مع استمرار النظام في باكو، بدعم من تركيا، في اختيار طريق العنف بدلًا من عملية التفاوض السلمية بين أرمينيا وأذربيجان، فقد حان الوقت لهذه الإدارة وجميع الإدارات المستقبلية لوقف هذا النوع من المساعدة والاحترام الكامل للمادة 907".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى العمل مع زملائي للتأكد من استمرار قانون إقرار الدفاع الوطني لهذا العام في تعزيز الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية، كل ذلك بينما يمثل استخدامًا حكيمًا لأموال دافعي الضرائب الأميركيين".

وختم مينينديز: "إن مبيعات تركيا للطائرات المسيّرة خطيرة ومزعزعة للاستقرار وتهدد السلام وحقوق الإنسان. لا ينبغي أن تشارك الولايات المتحدة في أي جزء منها، وهذا التعديل هو اعتراف بأنه يجب علينا منع تضمين الأجزاء الأميركية في هذه الأسلحة التركية".

(م ش)