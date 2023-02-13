​​​​​​​بتسهيل من الإدارة الذاتية.. مرور أول شاحنة مساعدات إلى المناطق المحتلة

وقال الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان ملا إبراهيم وهو حاليا موجود في معبر أم جلود (بين منبج وجرابلس المحتلة)، ان شاحنة محملة بالمساعدات تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود عبرت قبل قليل إلى المناطق التي تحتلها تركيا في شمال غرب سوريا.

وهذه أول شاحنة تمر إلى المناطق المحتلة بتسهيلات من الإدارة الذاتية.

وأضاف خلال اتصال مع وكالتنا أن قافلة مساعدات أهلية مؤلفة من 32 عربة تستعد للدخول إلى المناطق المحتلة بعد قليل.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أعلنت في وقت سابق فتح جميع المعابر من أجل إيصال المساعدات إلى المنكوبين في جميع المناطق السورية.

(م)

ANHA