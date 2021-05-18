​​​​​​​بتمويل من جمعية أوربية هذه المرة... تركيا تواصل التغيير الديمغرافي في عفرين المحتلة

وفي إطار سلسلة عمليات التغيير الديمغرافي التي تستهدف مقاطعة عفرين المحتلة، كشفت مصادر من الداخل عن إقدام مرتزقة ما يسمى لواء "الوقاص" التابع لجيش الاحتلال التركي، على بناء مشروع وحدات سكنية استيطانية في حرش جبل قازقلي في قرية تاتارا بناحية جندريسه.

ونقلاً عن المصادر فإن الوحدات السكنية الاستيطانية موزعة على "جبل خورشيد 400 وحدة سكنية ـ جبل حج محمد 350 وحدة سكنية ـ جبل سبيله 300 وحدة سكنية"، ويذكر أن هذه السلسلة من الجبال ممتدة بين ناحيتي شيه وجندريسه.

ووفق المصدر أن الوحدات الاستيطانية تضم مرافق عامة من مسجد ومدرسة وآبار ارتوازية.

كما أتمت مديرية الأوقاف "ديانت" في مدينة هاتاي التركية، مشروع بناء مسجد مؤلف من طابقين في الـ 20 من شهر نيسان الفائت، في قرية حج حسنو بناحية شيه, وذلك على أرض مدرسة في القرية.

وفي سياق آخر في سلسلة تضاف إلى عمليات التغيير الديمغرافي أقدمت سلطات الاحتلال التركي على بناء مسجد في حرش حي الزيدية في مركز مدينة عفرين المحتلة، بدعم وتمويل من قبل جمعية التكافل الاجتماعي النمساوي الأوربي.

وتواصل سلطات الاحتلال التركي بدعم وتمويل من قبل جمعيات أوربية وخليجية تحت مسميات إنسانية، إنشاء عشرات المستوطنات لتوطين عوائل المرتزقة والأسر التركمانية والفلسطينية التي جلبتهم من معظم المناطق السورية.

وتمارس دولة الاحتلال التركي سياسة التغيير الديمغرافي والإبادة العرقية للسكان الأصليين، مستغلة صمت المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية.

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ANHA