​​​​​​​بتمثيلية هزلية يتستر مرتزقة الاحتلال التركي على مرتزق هدد صيدلانيًّا بالسلاح

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان وصفحات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، فيديو مصورًا عبر كاميرا المراقبة في صيدلية الحكيم بالقرب من دوار نوروز وسط مدينة عفرين المحتلة، يهدد فيها أحد مرتزقة الاحتلال التركي الصيدلاني، شاهرًا السلاح في وجهه.

وأقدم المرتزق المدعو "أبو هواس" بالتهجم على الصيدلاني وإطلاق عيارات نارية عليه، بعد رفضه صرف أدوية مخدرة لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية.

وأثار الفيديو سخطًا شعبيًّا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطر مرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية" في عفرين المحتلة، إلى إعداد تمثيلية هزلية وكأنها لمحاسبة المرتزق على أفعاله.

وادعى مرتزقة "الشرطة العسكرية" خلال فيديو نشروه أن المرتزق المدعو "أبو هواس" كان ضمن صفوف مرتزقة ما يسمى "السلطان مراد" وتم طرده وفصله، وأنه يرتدي الزي العسكري لترهيب المدنيين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها مرتزقة الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين المحتلة إلى إعداد مثل هذه المسرحيات للتستر على أفعالهم وجرائمهم وانتهاكاتهم بحق سكان عفرين الأصليين.

ومنذ أكثر من ثلاثة سنوات وجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرة بحق أهالي عفرين المحتلة، على كافة الصعد ومنها تتريك المنطقة واتباع سياسة تغيير ديمغرافي ممنهجة فيها.

(ف إ/ س ر)