وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه يناقش بشكل "عاجل" فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة، في أعقاب العثور على جثث مئات المدنيين بمحيط العاصمة الأوكرانية كييف، ولا سيما في بوتشا، بعد انسحاب القوات الروسية منها، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل "يدين بأشد العبارات الفظاعات التي أفيد أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية محتلة باتت الآن محررة".

وأضاف: "إننا نتضامن بشكل كامل مع أوكرانيا والشعب الأوكراني في هذه الساعات الكئيبة للعالم بأسره".

وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس أنه ستتم مناقشة حزمة عقوبات جديدة على روسيا هذا الأسبوع. ويمكن لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد ذلك النظر في الأمر، إما على هامش اجتماع الناتو الذي سيعقد يومي الأربعاء والخميس، أو في اجتماعهم العادي في أوائل الأسبوع المقبل.

وقال تاراس شابرافسكي، نائب رئيس بلدية بوتشا، إن 50 جثة من بين حوالي 300 جثة عُثر عليها بعد انسحاب القوات الروسية في أواخر الأسبوع الماضي كانت لضحايا عمليات قتل خارج نطاق القانون نفذتها القوات الروسية، بحسب رويترز.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وأبلغ ماكرون إذاعة "فرانس إنتر" بأن ثمة "أدلة واضحة جدا" تشير إلى أن القوات الروسية مسؤولة عن جرائم حرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلت رويترز.

ونفت روسيا، يوم الأحد، مسؤولية قواتها عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها لم تقتل مدنيين في بوتشا، التي استعادتها القوات الأوكرانية من الجنود الروس.

(م ش)