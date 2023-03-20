​​​​​​​بتلاحم وتكاتف مكونات منبج.. إيقاد شعلة نوروز 2023

توافد المئات من أهالي مدينة منبج وريفها بكافة مكوناتها (الكرد والعرب والجركس والتركمان) وأعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية، والأحزاب السياسية والمؤسسات العسكرية والمؤسسات الخاصة بالمرأة، ووجهاء وشيوخ العشائر إلى قرية، طوق خليل، جنوب غرب المدينة، مرتدين زيهم القومي الذي يعبر عن كل مكون؛ للمشاركة في احتفالية عيد نوروز.

وبدأت فعاليات الاحتفال بوقوف الحضور دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أوقدت أمهات الشهداء وهنّ، مها العبد الله، ومهنة بلوك، وكوثر حمو، وفاطمة محمد، شعلة نوروز2023، وإطلاق مجموعة من الحمام، في إشارة إلى السلام.

ومن المقرر أن تلقى عدة كلمات إلى جانب عروض فنية "أغاني قومية – مسرحيات - أشعار" خلال فعالية الاحتفال بنوروز 2023.

(ش س/د)

ANHA