​​​​​​​بتكريم الفائزات.. مهرجان أدب وفن المرأة في دورته السابعة يختتم فعالياته في قامشلو

وكانت قد انطلقت فعاليات اليوم الأول لمهرجان أدب وفن المرأة في دورته السابعة تحت شعار" المرأة زهرة ربيع الثقافة"، يوم أمس في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، وذلك بمشاركة واسعة من النساء من جميع مكونات شمال وشرق سوريا.

وهدف المهرجان إلى إظهار التنوع الثقافي الذي يتميز به شمال وشرق سوريا، ودور المرأة البارز في حماية التراث الثقافي الخاص بكل مكون من الصهر والانحلال، وتشجيع المرأة على تنمية مهاراتها وتحفيزها على تطوير ما تحترفه.

تخلل المهرجان عرض العديد من اللوحات الفنية التي ترمز إلى ارتباط المرأة بالثقافة والمجتمع الطبيعي وعدد من اللوحات التي تشير إلى دور المرأة في الحفاظ على تلاحم المكونات ونشر السلام، بالإضافة إلى الكثير من الأعمال التشكيلية اليدوية الفلكلورية والثقافية للنساء من معظم مدن ونواحي شمال وشرق سوريا.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني والأخير للمهرجان، صباح اليوم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء في صالة مركز محمد شيخو، من ثم عرضت قصة تضمنت ارتباط المرأة بالوطن ومقاومتها التاريخية في الدفاع عن المجتمع من قبل فرقة الهلال الذهبي.

وبعدها تم إلقاء قصديتين باللغة العربية من قبل الشاعرتين فاطمة حميد، وعبير دريعي، وقصة باللغة الكردية من قبل الشاعرة روكن علي شير، تلاها تقديم دبكات فلكلورية للمكون العربي لفرقة الشهيدة لورين عرب، ودبكة فلكلورية كردية من قبل فرقة روناهي باور، وتقديم عرض مسرحي لفرقة دارسي.

وفي ختام مهرجان أدب وفن المرأة في دروته الخامسة، تم تكريم جميع المشاركات في المهرجان، وتقديم دروع تقديرية ومبلغ مالي لـ 15 فائزة في المهرجان بالقسمين الأدبي والفني.

( س أ/آ)

ANHA