لاقت النساء الأفغانيات الفارات من بطش حركة طالبان بعد سيطرتها في منتصف شهر آب/ أغسطس من العام الحالي، ذات المصير، فقد تعرضت فتاتان قاصرتان تبلغان من العمر (13 و16 عاماً) للاغتصاب أثناء عبورهما الحدود الإيرانية التركية في تموز/ يوليو على يد مجهولين، وذلك نقلاً عن وكالة فرات للأنباء.

وبحسب الوكالة، فقد اعتقلت السلطات التركية مرتكب جريمة الاغتصاب المدعو "يعقوب آراجي"، فيما أفرجت عن شخص آخر لم يتم معرفة هويته من قبل المحكمة.

ولكن ما جرى أن والد الفتاة ألقى باللوم على ابنته وأجبرها على قتل نفسها، وبحسب ما نقلته الوكالة، فقد أظهرت الأدلة أن الفتاة القاصر، البالغة من العمر (16 عاماً) والتي تقطن قرية سرمله في ناحية ساري بمنطقة وان بباكور كردستان، قُتلت على يد شقيقها.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر، فقد اعتقلت السلطات التركية ثلاثة أشقاء مشتبه بهم في جريمة القتل، بينما لاذ آخر بالفرار إلى إيران.

(ي م)