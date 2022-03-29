أفأدت وكالة ميزوبوتاميا، بتعرض نساء سجينات في سجن سينجان للتحقيق من قبل سلطات الفاشية التركية بغرض فرض "عقوبات انضباطية" بحقهن، بحجة احتفالهن بعيد نوروز.

وأضافت الوكالة أن السجينات تلقين إشعاراً في الـ23 من شهر آذار الجاري، لأجل الاستعداد للدفاع عن أنفسهن في التحقيقات التي سوف تجرى معهن على خلفية اتهامات تتمثل بــ "حرق أوراق وصحف وجرائد وإطلاق الزغاريد والغناء باللغة الكردية، وإقامة حلقات الدبكة الكردية حول شعلة النار داخل السجن، احتفالاً بعيد نوروز".

وهن "سيدار فارلو، أليف يارار، روزرين كورد، سارية تاشكسن، آيلا آكاد آتا، ديلك ياغلي، عائشة ياغي، مريم أدبلي، بيرجان يورولماز، وبرفين أودونجو".

(ي م)