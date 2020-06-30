​​​​​​​بطاقة تهنئة من اتحاد الإعلام الحر بمناسبة تأسيس (YRJ)

بطاقة التهنئة نُشرت على الصفحة الرسمية لاتحاد الإعلام الحر، وجاء فيها:

"في 28 حزيران الحالي عقدت النسوة الصحفيات في إعلام المرأة في شمال وشرق سوريا مؤتمرهن الثالث.

وفي ختام أعمال المؤتمر أُعلن رسميًا عن تأسيس اتحاد إعلام المرأة.

نحن في اتحاد الإعلام الحر نبارك تأسيس اتحاد إعلام المرأة، ونتمنى له النجاح والتطور في عمله.

إن هذه الخطوة مهمة ومحل تقدير بالنسبة لإعلام المرأة، من أجل الصحفيات العاملات في المنطقة".

هذا وعقد إعلام المرأة في شمال وشرق سوريا كونفرانسه الثالث في مقاطعة قامشلو، وخلاله تم الإعلان عن تأسيس اتحاد إعلام المرأة (YRJ).

(س و)