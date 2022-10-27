​​​​​​​بطائرة مسيّرة.. استهداف محطة لتوليد الكهرباء في القرم

قالت السلطات في شبه جزيرة القرم، اليوم الخميس، إن محطة للطاقة الحرارية في شبه الجزيرة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة ليلاً، لكنها زعمت أنها لم تتضرر بشدة، حسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف على تلغرام: "في الليل، كان هناك هجوم بطائرة مسيّرة على محطة بالاكلافا الحرارية لتوليد الكهرباء"، وأضاف إن "المحول تعرض لأضرار طفيفة ولم تقع إصابات".

وقال المسؤول إنه "لا يوجد تهديد لإمدادات الطاقة" وأن "الحادث لا يؤثر على إمدادات الطاقة في سيفاستوبول وشبه الجزيرة".

وقال إن المحول الذي اشتعلت فيه النيران أثناء الهجوم "كان قيد الصيانة ولا يعمل".

وأضاف إن "العمال في المصنع تعاملوا بسرعة مع الحريق".

يذكر أن السلطات الروسية قالت في وقت سابق، أن تفجيراً وقع في 8 تشرين الأول الجاري في شاحنة مفخخة على جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم (التي ضمتها موسكو عام 2014) بالأراضي الروسية، وأدى إلى دمار وانهيار جزئي في مساري عبور السيارات وأوقف حركة النقل.

(م ش)